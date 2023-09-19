Официальные российские лица не сообщают о его состоянии.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров сегодня днем скончался в московской Центральной клинической больнице.

Об этом сообщил бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин в микроблоге Twitter (X). По его информации, это могло произойти около 12:00.

"Похоже, Кадыров таки отдал концы час назад в ЦКБ", - написал Невзлин. Он не привел никаких деталей.

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Состояние Кадырова: последние новости

Последние месяцы в сети ходили слухи, что лидер Чечни серьезно болен, он проходит лечение, однако его состояние ухудшается. На днях начали появляться сообщения о его возможной смерти.

В украинской разведке говорили, что Кадыров действительно находится в тяжелом состоянии. Они также получали информацию о коме, но подтвердить ее не могут.

В Кремле сказали журналистам, что не дают "справок о состоянии здоровья Кадырова", а на сайте самого лидера Чечни указано, что тот ушел в отпуск еще в начале июля.

В воскресенье в официальном Telegram-канале Кадырова появился пост, в котором он призывает людей "отличать правду от лжи". При этом дата сьемки видео его прогулки неизвестна.

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