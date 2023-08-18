Глава Чечни уже живет в послевоенной России, отметил эксперт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к решающей схватке, которая неизбежно последует после окончания развязанной Россией войны против Украины, заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Весь опыт 600 дней войны показывает, что основные задачи Кадырова - это накопление своих вооруженных сил и сбережение их. Кадыров - реалист. Он живет уже в постпутинской послевоенной России. Вооруженные силы ему нужны для того, чтобы защитить независимость Чечни. Он де-факто руководитель независимого государства, - сказал он. - Кадыров максимально маневрирует, для того чтобы в публичном поле оставаться лояльным к Путину, максимально сберегать свои силы и готовиться к решающей схватке за власть в Чечне и за независимость Чечни от России, которая неизбежно последует после окончания русско-украинской войны".

По словам Пионтковского, после исчезновения с политического поля Путина первое, чем займутся российские силовики, - возвращением Чечни в русский мир и попыткой уничтожить Кадырова.

"Кадырову для защиты нужна серьезная армия. И у него же полно врагов и внутри Чечни. Далеко не все чеченцы согласились с его сделкой, с личной унией с Путиным", - добавил публицист.

Кадыров заявил, что пора "добивать Украину" - что сообщалось

Как писал УНИАН, на днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что РФ не собирается вести мирные переговоры, так как они ей не нужны, а Украину нужно "добить".

По его словам, "Россия выигрывает по всем фронтам", и якобы поэтому ни о каких переговорах не может быть и речи.

"Я абсолютно, на 100% не согласен с другими государствами, которые предлагают вести переговоры с Украиной. России это сегодня не выгодно. Украина каждый день теряет позиции… Тогда зачем вести переговоры? Нужно добить и все", - заявил главарь боевиков.

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