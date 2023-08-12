Кадыров заявил, что ни о каких переговорах не может быть и речи, а Украину нужно "добить".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину РФ не собирается вести мирные переговоры, так как они ей не нужны, а Украину нужно "добить".

Такое заявление, как передают РосСМИ сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что "Россия выигрывает по всем фронтам", и якобы поэтому ни о каких переговорах не может быть и речи.

"Я абсолютно, на 100% не согласен с другими государствами, которые предлагают вести переговоры с Украиной. России это сегодня не выгодно. Украина каждый день теряет позиции… Тогда зачем вести переговоры? Нужно добить и все", - заявил главарь боевиков.

Война в Украине и Кадыров

С первых дней российского вторженя в Украину Кадыров записывал и выкладывал в сеть десятки видео на которых рассказывал, что его банда стоит под Киевом и в любую секунду готова ворваться в украинскую столицу, где будет убивать украинцев с особой жестокостью.

Ни российские войска, ни кадыровцы так и не смогли войти в Киев, а банду Кадырова украинцы быстро окрестили "тикток-войсками".

В марте 2023 года Кадыров наградил себя медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики" и "героя Чечни". Ранее аналогичную награду посмертно получил отец Рамзана Кадырова - Ахмат Кадыров.

11 июля 2023 года племянник Кадырова получил орден от Путина. Награду присвоили за "трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

19 июля 2023 года Путин отдал племяннику Кадырова отобранный мировой бренд.

2 августа 2023 года стало известно о том, что в Чечне срочно усиливают ПВО. Кадыров испугался украинских дронов.

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