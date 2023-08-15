Сейчас чеченский правитель рассказывает об участии "Ахмата" в боях на Запорожье.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров пытается "рекламировать" мнимые успехи своих боевиков на фронте в Украине, чтобы подчеркнуть свою лояльность к Кремлю. Об этом сообщает британская разведка.

Отмечается, что в своих публичных заявлениях Кадыров рассказывает, как подразделения подконтрольного ему батальона "Ахмат-Восток" якобы умело воюют на Ореховском направлении на Запорожье.

Британская разведка констатирует, что своими комментариями Кадыров пытается подчеркнуть роль одного из главных чеченских подразделений в боях за этот ключевой участок фронта.

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"Чеченские силы составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, усиленно рекламирует роль своих подразделений, отчасти для того, чтобы улучшить свою репутацию как лояльного Путину", – отмечают британцы.

Кадыровцы на войне в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на оккупированной части Запорожья кадыровцы поссорились с дагестанцами. Вспыхнула перестрелка, в которой один оккупант погиб. Это стало поводом для уже полномасштабного боевого столкновения между подразделениями, в результате чего погибли и получили ранения уже несколько десятков захватчиков.

Кроме того, на днях другое подразделение кадыровцев устроило стрельбу в оккупированном поселке Урзуф, что рядом с Мариуполем. Там чеченцы что-то не поделили с вояками регулярной российской армии. Погибли четверо оккупантов, но, к сожалению, в перестрелке были убиты и семь мирных жителей.

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