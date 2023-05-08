В последнее время она все чаще появляется на публике с человеком, которого хочет подсидеть.

Любовница Путина Алина Кабаева все чаще появляется в компании главы Совета Федераций Валентины Матвиенко, пытаясь ее подсидеть.

Об этом заявила оперная певица Мария Максакова в новом выпуске программы "Аргумент". По ее словам, Кабаева специально надевает обручальное кольцо во время встреч с Матвиенко, или "понервировать ее" и намекнуть, что изменения в личной жизни приближают любовницу Путина к должности спикера Совета Федераций.

Максакова также выдвинула теорию, что Кабаева рожает Путину детей год за годом для каких-то секретных целей. По ее убеждению, дети, возможно, нужны Путину как источник стволовых клеток для экспериментальных препаратов, в частности онкологических. Вероятно, дети-мальчики продолжают Путину жизнь.

За детей Кабаева получила "золотую клетку" - резиденцию на Валдае. При этом дети Путину не нужны, ведь он их тщательно скрывает.

Алина Кабаева - что известно о любовнице Путина

Алина Кабаева - давняя любовница Путина, мать его детей. При этом количество детей неизвестно. По некоторым данным, их от двух до четырех. До романа с диктатором Кабаева занималась художественной гимнастикой и даже успела попасть в "допинговый скандал".

13 мая Великобритания объявила о новом раунде санкций, направленных против финансовой сети российского президента, включая его бывшую жену, предполагаемую любовницу Алину Кабаеву и ближайшее окружение.

Недавно российские журналисты опубликовали ряд расследований, касающихся доходов Кабаевой в тени Путина. Неизвестно, повлияла ли огласка роскошной жизни "подруги" главы Кремля на выбор ее наряда, но ранее любовница президента РФ "выходила в свет" исключительно в дорогих луках.

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