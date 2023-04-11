Обычно любовница президента РФ появляется на публике исключительно в дорогих луках.

Любовница Путина, российская экс-гимнастка Алина Кабаева показалась на своем фестивале художественной гимнастики "Алина".

Кабаевой пришлось осесть в России после того, как страны Запада ввели против нее персональные санкции. Те редкие случаи ее появления на публике всегда случаются на спортивных мероприятиях, организованных ее фондом.

Не остался без внимания пожилой гимнастки и названный в ее честь фестиваль. Тем временем в соцсети уже "утекли" фотографии, на которых Кабаева улыбается в обнимку со своими знакомыми.

Видео дня

В этот раз Кабаева выбрала сдержанный и недорогой наряд от чеченских дизайнеров сестер Элины и Радимы Бочкаевых - черное платье из выскозы "в пол" за почти 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что недавно российские журналисты опубликовали ряд расследований, касающихся доходов Кабаевой в тени Путина. Неизвестно, повлияла ли огласка роскошной жизни "подруги" главы Кремля на выбор ее наряда, однако ранее любовница президента РФ "выходила в свет" исключительно в дорогих луках.

Кто такая Кабаевая - что известно

О романе Путина и Кабаевой российские СМИ пишут еще с 2008 года. До встречи с главой Кремля россиянка занималась художественной гимнастикой и даже успела попасть в "допинговый скандал". А вот после встречи вдруг "обросла" должностями и политическими привилегиями.

Также СМИ писали, что у Путина и Кабаевой есть даже дети.

13 мая Великобритания объявила о новом раунде санкций, направленных против финансовой сети российского президента, включая его бывшую жену, предполагаемую любовницу Алину Кабаеву и ближайшее окружение.

Вас также могут заинтересовать новости: