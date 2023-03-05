Гимнастке Алине Кабаевой давно приписывали роман с российским диктатором.

Ни для кого не секрет, российская гимнастка Алина Кабаева - главная любовь диктатора Владимира Путина. Он решил, что надо не только самому хорошо жить вдали от глаз нищих россиян, а еще и любовницу рядом поселить, чтобы далеко не ездить. В сюжете телеканала FreeДом показали, как и где живет Алина Кабаева с детьми.

Как и где живет Путин

Город Валдай, расположенный между Москвой и Санкт-Петербургом, чем-то очень уж привлек кремлевского преступника, раз именно там он решил расположить одну из своих любимых резиденций.

Несмотря на то, что дача Путина расположена вдали от оживленных (или даже населенных) мест, скучать ему там не приходится, ведь рядом он построил особняк для своей главной любовницы - гимнастки Алины Кабаевой.

Где и как живет Алина Кабаева

Местные в комментарии журналистам рассказали, что отдельный особняк для Кабаевой находится прямо на территории резиденции Путина. Это деревянный дом на несколько этажей общей площадью 1200 кв. метров. С домом диктатора он соединен лишь небольшой калиткой. Сообщается, что строить объект начали в 2020 году, и уже к 2022 году закончили.

Специально для Алины Путин построил дворцовый парк неподалеку, огромную игровую детскую площадку в лесу. К слову, к даче самого Путина ведет своя железная дорога.

То, что Кабаева точно здесь живет, журналисты подтвердили тем, что ее помощницы постоянно пользуются одним маршрутам, который ведет к резиденции. Это подкрепили информацией из базы данных железнодорожных билетов, которую недавно слили в сеть.

Напомним, Путин купил своей любовнице Кабаевой самую роскошную квартиру в России.

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