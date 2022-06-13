Бывшая спортсменка появилась на светском мероприятии с охраной.

Предполагаемая любовница российского диктатора Алина Кабаева недавно засветилась на выставке художника Михаила Врубеля в Русском музее. Туда экс-гимнастка пришла в компании охраны, но внимание привлекло другое. Многих возмутил баснословно дорогой аксессуар. Как сообщает издание MEDIALEAKS, в сети бурно обсудили сумку экс-гимнастки.

В сети сразу же появились пользователи, которые негативно высказались на счет такой высокой цены сумки. Некоторые с иронией отметили, что для самой любовницы Путина аксессуар какой-то "слишком дешевый".

"Ну когда речь идет о Кабаевой, сумка за 300 тысяч рублей - это даже как-то несерьезно. У нее официальная зарплата в Национальной Медиа Группе вполне позволяла такую сумку купить", - подчеркнул один из пользователей сети.

Напомним, Кабаева, семья Пескова и палачи из Бучи попали в шестой пакет санкций ЕС.

Также УНИАН писал, что известно о любовнице Путина и почему ее называют "самой гибкой россиянкой".

Вас также могут заинтересовать новости: