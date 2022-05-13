Санкционный список Великобритании теперь включает более 1000 физических и 100 юридических лиц.

Великобритания объявила о своем последнем раунде санкций, направленных против финансовой сети российского президента, включая его бывшую жену, предполагаемую любовницу Алину Кабаеву и ближайшее окружение

Об этом пишет The Guardian.

Новые санкции направлены против "теневой сети, поддерживающей роскошный образ жизни Путина", говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Среди недавно внесенных в санкционный список бывшая первая леди Российской Федерации и бывшая жена Путина Людмила Очеретная, экс-гимнастка, которую СМИ подозревают в тайных любовных связях с Путиным, Алина Кабаева и двоюродный брат главы РФ Михаил Шеломов.

"Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина и затягивающую пороки в его ближайшем окружении. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит", - отмечено в заявлении Трасс.

По данным министерства иностранных дел Великобритании, официальные активы Путина скромны, а его образ жизни "финансируется кликой семьи, друзей и элиты".

Санкционный список Великобритании теперь включает более 1000 физических и 100 юридических лиц.

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