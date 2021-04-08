В Якутии экс-участкового задержали по подозрению в надругательстве над россиянкой, которая пришла в отдел за помощью.
Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По версии следствия, 12 марта участковый отдела МВД России по Хангаласскому району надругался над 32-летней женщиной-инвалидом в одном из помещений отдела.
«Она не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния», - отметили в ведомстве.
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В отношении бывшего участкового, которого позже уволили из органов, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей»).
По данным Telegram-канал Life Shot, женщина обратилась к полицейскому, чтобы найти подработку. Мужчина предложил ей помыть пол в отделе за 200 рублей, после чего склонил к интимной близости. Экс-участковый обвинения отрицает.
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