За день до самоубийства девушка опубликовала в сети странное фото.

В российском Зеленограде девушка во время прямого эфира в Instagram покончила с собой.

Об этом 13 сентября сообщает Telegram-канал "Бушующий мир", публикуя соответствующее видео.

На записи видно, как девушка сидит на краю балконного ограждения и слушает песню группы ЛСП "Номера", запрещенную в России за призыв к суициду в тексте. На словах "И камнем вниз…" она падает.

Сообщается, что девушка работала тату-мастером.

За день до самоубийства она выложила в своем Instagram фото, на котором изображена шея девушки с кровоподтеками.

Читайте такжеРоссиянин довел до самоубийства беременную жену, заставляя копать себе могилыРанее сообщалось, как московская блогерша пыталась покончить с собой в прямом эфире, но ее спас подписчик. Он вызвал полицию, которая нашла девушку уже без сознания.

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Автор: Катерина Шварц