24-летняя жительница Свиблово попыталась покончить с собой во время прямого эфира в Instagram.
Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
В прямом эфире девушка запивала таблетки алкоголем, слушала грустную музыку и говорила о самоубийстве.
Один из зрителей решил вызвать на ее адрес полицию. Когда правоохранители прибыли к блогерше, она была без сознания. После этого на помощь к девушке выехали врачи "скорой".
После того, как блогерша очнулась, она выложила сторис с текстом "Всем пока, меня забрали в больницу". Затем она написала, что хочет обратно домой.
Москвичку отправили в наркологическую больницу №17, сейчас она чувствует себя нормально.
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