Подписчик 24-летней блогерши вызвал полицию, которая нашла девушку уже без сознания.

24-летняя жительница Свиблово попыталась покончить с собой во время прямого эфира в Instagram.

Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

В прямом эфире девушка запивала таблетки алкоголем, слушала грустную музыку и говорила о самоубийстве.

Один из зрителей решил вызвать на ее адрес полицию. Когда правоохранители прибыли к блогерше, она была без сознания. После этого на помощь к девушке выехали врачи "скорой".

После того, как блогерша очнулась, она выложила сторис с текстом "Всем пока, меня забрали в больницу". Затем она написала, что хочет обратно домой.

Москвичку отправили в наркологическую больницу №17, сейчас она чувствует себя нормально.

Читайте такжеРоссиянин застрелился в тире на глазах у инструктора по стрельбе

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко