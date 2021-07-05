Девушку разыскивают правоохранители, друзья и волонтеры.

В Киеве разыскивают 18-летнюю Руслану Григу, которая загадочно исчезла в парке Партизанской славы в воскресенье, 4 июля.

Об этом сообщили на Facebook-странице Поисково-спасательной волонтерской организации.

Девушка ориентировочно в 20:00 вышла из дома в Киеве и пошла в направлении парка. Она была одета в серо-голубую кофту, длинную черную юбку, имела при себе яркий желтый рюкзак. Рост девушки – 155-158 см, у нее коротко стриженные темно-русые волосы.

По информации знакомой девушки, Руслана заявила, что «идет в лес, чтобы совершить самоубийство».

Читайте такжеВ сети показали трогательные кадры воссоединения пропавшей двухлетней девочки с родными (фото, видео)Девушку разыскивают правоохранители, друзья и волонтеры.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц