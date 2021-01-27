В академии решили прекратить сотрудничество с преподавателем.

Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Владимир Матвеев накануне международного дня памяти жертв Холокоста спровоцировал громкий скандал, посоветовав преподавателям донести до детей, что «Холокоста не было».

Читайте такжеРоссиянка, получившая удар в живот от ОМОНовца, заявила о давлении и попала в больницуКак пишет «Сноб», доктор технических наук и полковник в отставке Матвеев провел вебинар, на котором показал слайд под названием «Геноцид евреев в период 1938–1945 гг. был. Холокоста не было!» и назвал «мифом» уничтожение шести миллионов евреев.

«Для того чтобы сжечь (тело), необходима печь с принудительным нагнетанием кислорода. Таких печей в Германии обнаружено не было. Поэтому это еще один, к сожалению, миф. Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было…, а этот газ использовался для дезинфекции… Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря шесть миллионов жертв. Поэтому эта цифра – шесть миллионов – есть не что иное, как выдумка… Мы как представители образования должны нести в массы правду. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было», - заявил профессор.

Скандальное заявление о Холокосте: реакция

Как пишет Кommersant.ru, Северо-Западный институт управления академии принял решение прекратить сотрудничество с Матвеевым:

«Опубликованные высказывания абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Руководство института считает неприемлемым продолжение Матвеевым преподавательской деятельности».

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Автор: Катерина Шварц