Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы.

Российские диверсионно-разведывательные группы утром, 16 мая, открыли огонь по позициям пограничников в Сумской области.

Об этом сообщают пресс-служба ГПСУ и председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов", - написал Живицкий.

Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательная группы, отметили в ГПСУ.

Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы.

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Русские продолжают наступление в Восточной операционной зоне, хотя на север от Харькова уже перешли к обороне, чтобы не допустить прорыва ВСУ к российской границе.

Также противник на Авдеевском направлении отошел на старые позиции из-за больших потерь.

В то же время оккупанты намерены снова наступать остатками сил из-под Изюма. В настоящее время русские обстреливают из всех видов вооружения населенные пункты в области, которые пришлось оставить.

Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении, констатируют военные.

Всего в течение 15 мая украинские защитники отбили 17 атак врага на Донбассе; уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника.

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