Российские диверсионно-разведывательные группы утром, 16 мая, открыли огонь по позициям пограничников в Сумской области.
Об этом сообщают пресс-служба ГПСУ и председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов", - написал Живицкий.
Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательная группы, отметили в ГПСУ.
Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы.
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Русские продолжают наступление в Восточной операционной зоне, хотя на север от Харькова уже перешли к обороне, чтобы не допустить прорыва ВСУ к российской границе.
Также противник на Авдеевском направлении отошел на старые позиции из-за больших потерь.
В то же время оккупанты намерены снова наступать остатками сил из-под Изюма. В настоящее время русские обстреливают из всех видов вооружения населенные пункты в области, которые пришлось оставить.
Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении, констатируют военные.
Всего в течение 15 мая украинские защитники отбили 17 атак врага на Донбассе; уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника.