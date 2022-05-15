Уровень краж в российских магазинах подскочил с начала полномасштабной войны в Украине. В среднем стоимость украденного составила 1,5 тысячи рублей.
Об этом сообщает российский ресурс РБК.
По данным системы распознавания лиц NTechLab, на территории РФ за период с февраля по апрель текущего года резко подскочило количество краж в магазинах. При этом указано, что средняя сумма украденных товаров составляет 1,5 тысячи рублей, что на 25% больше за аналогичный период в 2021 году.
Чаще всего жители России крали в магазинах:
- кондитерские изделия - 19% от всех краж;
- колбасы - 16%;
- алкоголь - 14%;
- сыры - 13%;
- кофе и какао - 7%.
Кроме того, количество краж на кассах самообслуживания за указанный период выросло на 34%. Также сообщается, что в продуктовых магазинах товары похищали вместе с корзинкой и количество таких преступлений увеличилось на 27%.
Представители торговых сетей в России отметили, что количество краж начинает увеличиваться, как только начинает проседать экономики. Стоит отметить, что официальный уровень инфляции в РФ в мае ускорился до 18%.
Как ранее сообщал УНИАН, родители оккупантов призывают их заниматься мародерством в Украине. Россияне видят в полномасштабной войне шанс значительно поправить свое материальное состояние.