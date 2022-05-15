Количество краж увеличилось на четверть в сравнении с прошлом году.

Уровень краж в российских магазинах подскочил с начала полномасштабной войны в Украине. В среднем стоимость украденного составила 1,5 тысячи рублей.

Об этом сообщает российский ресурс РБК.

По данным системы распознавания лиц NTechLab, на территории РФ за период с февраля по апрель текущего года резко подскочило количество краж в магазинах. При этом указано, что средняя сумма украденных товаров составляет 1,5 тысячи рублей, что на 25% больше за аналогичный период в 2021 году.

Чаще всего жители России крали в магазинах:

кондитерские изделия - 19% от всех краж;

колбасы - 16%;

алкоголь - 14%;

сыры - 13%;

кофе и какао - 7%.

Кроме того, количество краж на кассах самообслуживания за указанный период выросло на 34%. Также сообщается, что в продуктовых магазинах товары похищали вместе с корзинкой и количество таких преступлений увеличилось на 27%.

Представители торговых сетей в России отметили, что количество краж начинает увеличиваться, как только начинает проседать экономики. Стоит отметить, что официальный уровень инфляции в РФ в мае ускорился до 18%.

Как ранее сообщал УНИАН, родители оккупантов призывают их заниматься мародерством в Украине. Россияне видят в полномасштабной войне шанс значительно поправить свое материальное состояние.

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