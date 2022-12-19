Также сине-желтыми огнями запылали улицы города.

Главную елку оккупированной Керчи украсили в желтые и синие цвета. Местные оккупанты пообещали разобраться.

Фото появились в местных пабликах, видео праздничной иллюминации в Крыму вылодил в Telegram и общественный активист Сергей Стерненко.

Новогоднюю красавицу в Керчи решили задекорировать в желтые и синие игрушки, в которых местные коллаборанты и оккупанты увидеть украинскую символику.

Видео дня

Также сине-желтыми огнями запылали улицы города.

"Во временно оккупированном Крыму - диверсия. В Керчи поставили елку с желтыми и синими игрушками. В таких же цветах - уличное освещение. Оккупационная администрация проводит проверку и обещает наказать виновных (не шутка)", - пишет Стерненко.

Ранее россиянка из Ростова неадекватно отреагировала на сине-желтые новогодние декорации у себя в городе. Рабочих, устанавливавших елку, она обозвала приспешниками "бандеровцев".

Оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский полуостров в 2014 году. После псевдореферендума, результаты которого не признает весь цивилизованный мир, Путин провозгласил "аннексию" Крыма.

Попытке аннексии предшествовали поддерживаемые Кремлем локальные вооруженные нападения, блокада и захват стратегических объектов.

Сейчас Россия использует полуостров как военную базу и площадку для нанесения по материковой Украине ракетных ударов и ударов дронами.

Также Крым служит для россиян "хабом" по переброске войск и техники.

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