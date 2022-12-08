Женщина поссорилась с таким же сторонником войны.

Россиянка устроила истерику из-за "украинских" цветов в новогодних декорациях в Ростове.

Женщина шла по улице, когда увидела на городской площади разложенные коммунальщиками новогодние декорации. Декорации украсили желтыми и синими "дождиками", это показалось местной жительнице подозрительным.

"А теперь, люди, посмотрите на это позорище! Ростов-на-Дону, хох*ячьи флажки. Вот так у нас поддерживают наших солдат", - высказалась россиянка.

Женщина подошла к одному из коммунальщиков и устроила ему истерику. (Идите - ред.) на границу с хох**ндией, там устанавливайте", - начала россиянка.

Мужчина ей ответил, что она "поступает не как патриотка".

"А вы тогда кто такой? Патриот хох**ндии? .. Руки! А то сейчас в суде будешь разговаривать. До свидания. Давай еще "Слава Украине" прокричи", - высказывала свои претензии местная жительница.

Тот в ответ назвал ее "троллем", заявив, что сам поддерживает "вот это все" (имея в виду войну – ред.).

"Троллинг – это вот троллинг", - показала россиянка на декорации.

Поддержка россиянами войны против Украины

По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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