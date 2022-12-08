Россиянка устроила истерику из-за "украинских" цветов в новогодних декорациях в Ростове.
Женщина шла по улице, когда увидела на городской площади разложенные коммунальщиками новогодние декорации. Декорации украсили желтыми и синими "дождиками", это показалось местной жительнице подозрительным.
"А теперь, люди, посмотрите на это позорище! Ростов-на-Дону, хох*ячьи флажки. Вот так у нас поддерживают наших солдат", - высказалась россиянка.
Женщина подошла к одному из коммунальщиков и устроила ему истерику. (Идите - ред.) на границу с хох**ндией, там устанавливайте", - начала россиянка.
Мужчина ей ответил, что она "поступает не как патриотка".
"А вы тогда кто такой? Патриот хох**ндии? .. Руки! А то сейчас в суде будешь разговаривать. До свидания. Давай еще "Слава Украине" прокричи", - высказывала свои претензии местная жительница.
Тот в ответ назвал ее "троллем", заявив, что сам поддерживает "вот это все" (имея в виду войну – ред.).
"Троллинг – это вот троллинг", - показала россиянка на декорации.
Поддержка россиянами войны против Украины
По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.
Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.
Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.
За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.