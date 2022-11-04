В последний раз Гиркина видели в Ростовской области.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), проходящий по делу МН17 в роли обвиняемого, не воюет в Украине в рядах добровольцев.

Как рассказал в эфире голландского телевидения основатель Bellingcat Христо Грозев, Гиркин занят обучением и вербовкой солдат для армии РФ.

"Команда Bellingcat, годами изучала материалы о подозреваемых в крушении MH17. Что касается местонахождения Гиркина: он не воюет на фронте в Украине, а работает в российской армии. Он обучает и вербует добровольцев на войну", - заявил Грозев.

Куда исчез Гиркин

В октябре террорист Гиркин исчез из соцсетей, до этого времени боевик был активным пользователем Telegram и регулярно критиковал военное руководство России за провалы на поле боя.

Уже через пару дней Гиркин объявился в сети и заявил, что воюет на Донбассе в рядах добровольцев. Однако тогда же его заметили на трассе в Ростовской области - правда, в военной форме регулярных войск захватчиков.

На фоне якобы прибытия в Украину топ-разыскиваемого террориста украинская разведка вместе с активистами пообещала денежное вознаграждение за взятие его в плен.

Представители Нидерландов, в свою очередь, заявили, что в случае взятия Гиркина в плен будут добиваться его передачи, чтобы он понес справедливое наказание за преступления.

Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения для Игоря Гиркина и трех сообвиняемых за причастность к сбитию MH17 17 июля 2014 года и гибели всех 298 пассажиров.

Окружной суд Гааги огласит приговор по делу о сбитии малайзийского боинга MH17 в конце 2022 года.

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