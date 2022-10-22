В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

Родственники погибших пассажиров боинга 777 рейса МН17, сбитого прорросийскими боевиками над Донецком в 2014 году, надеются, что Украина пленит террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который является обвиняемым по делу о крушении самолета.

Об этом говорится в материале The Guardian.

По данным нидерландских правоохранителей, Гиркин мог поставить боевикам БУК, который впоследствии сбил пассажирский самолет.

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"Мы должны быть реалистами. Шансы, что Нидерланды получат его, невелики. Украине сначала нужно поймать его живым, а затем передать его нам. Не было бы удивительно, если бы он смог столкнуться с заслуженным правосудием в суде. Чудеса случаются в этом мире", - сказал Пит Плог, брат, невестка и племянник которого погибли в катастрофе.

В случае, если Украина захватит Гиркина, Нидерланды будут настаивать на его экстрадиции, заявил депутат от нидерладской партии "Демократы 66" Сьерд Сьердсма.

Он также отметил, что предложил правительству страны удвоить сумму за поимку Гиркина в Украине.

"Когда я услышал о кампании по сбору средств, я попросил наше правительство удвоить вознаграждение", - ответил депутат.

Терорист Гиркин в армии – что известно

Гиркин активно писал о войне вместе с другими рашистскими блогерами, входящих в пул российской разведки, однако на последней неделе он исчез из соцсетей. 18 октября подтвердил, что служит в российской армии.

По данным украинской разведки, террорист уже прибыл на оккупированную часть украинской территории.

Волонтеры, а затем и ГУР Украины, пообещали денежную награду за пленного боевика.

Кто такой Гиркин

Игорь Всеволодович Гиркин (Иван Иванович Стрелков) – российский военный и бывший сотрудник органов ФСБ России. После начала российского вторжения в Крым Гиркин возглавлял там диверсионный отряд. В апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянска. Известен как командующий армией "ДНР" и "министр обороны" в "ДНР".

СБУ и Генеральная прокуратура Украины начали против Гиркина производства за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

Кроме того, в 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины активно критикует армию РФ, Путина и военное руководство в недостаточной жестокости.

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