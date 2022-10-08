Президента РФ с юбилеем поздравили уважаемые киевские партнеры, считает "Стрелок".

Бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ и экс-"министр обороны" в так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков, "Стрелок") назвал взрыв на Крымском мосту лучшим "поздравлением" для российского президента Владимира Путина.

Уважаемые киевские партнеры сделали праздничный "фейерверк", написал террорист Гиркин в своем Telegram-канале.

"Лучшее поздравление Владимиру Владимировичу на юбилей произвели уважаемые киевские партнеры. Праздничный фейерверк снес целую секцию (уже пишут, что две) автомобильного моста и повредил мост железнодорожный. Естественно, Крымский мост…", - написал он.

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Напомним, 7 октября у Владимира Путина был юбилей - ему исполнилось 70 лет.

Взрыв на Крымском мосту сегодня и пожар - важные новости

Утром 8 октября появилась информация, что на железнодорожной части Крымского моста случился сильный пожар, движение было остановлено.

Также появилась информация о повреждении пролетов автомобильной части моста.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете РФ утверждали, что на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль, и после этого загорелись семь цистерн железнодорожного состава, в которых было топливо.

По данным российского ведомства, также были повреждены два пролета автомобильной части Крымского моста.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал взрывы на Крымском мосту сегодня только началом уничтожения всего незаконного.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила украинский Крым. Против незаконной аннексии полуострова выступил почти весь мир.

Позже Россия построила транспортный переход через Керченский пролив, который соединил Керченский полуостров с Таманским. В состав перехода входят автомобильный и железнодорожный мост, который называют Крымским/Керченским.

Из-за РФ курортный полуостров стал огромной военной базой.

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