Террористу якобы разрешили въезд в зону боевых действий.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин не появляется в своем Телеграм-канале уже пятый день, хотя активно постил новости с фронта и критиковал командование РФ за бездарность на поле боя. Несколько российских военкоров заявили, что боевику якобы разрешили отправиться на фронт.

Об этом сообщают несколько российских пропагандистов, считающих себя военкорами.

"Молчание Игоря Стрелкова с 10 октября объясняется тем, что спустя 8 лет ему разрешено выехать в зону боевых действий. По данным Максима Фомина, он пошел воевать в один из добровольческих батальонов начальником штаба или замкомбата", - написал пропагандист Юрий Котенок.

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Гиркин и его заявления

Игорь Стрелков-Гиркин - "экс-министр обороны ДНР", причастен к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году. Боевик публично заявлял, что лишен возможности попасть на фронт. Он активно критиковал Минобороны и собрал большую аудиторию в своем ТГ-канале. Летом сообщалось, что он попытался въехать в Херсонскую область по поддельным документам, но его задержала полиция.

Недавно Гиркин назвал взрыв на Крымском мосту лучшим "поздравлением" для российского президента Владимира Путина. Он написал, что "уважаемые киевские партнеры сделали праздничный "фейерверк".

По мнению Гиркина, в России может начаться революция, в ходе которой убьют президента РФ Владимира Путина.

Террорист открыто критиковал режим Путина и бездарное командование ВС РФ за поражения на фронте. В частности, он спрогнозировал быстрый прорыв украинских защитников к побережью Азовского моря и непосредственно до Волновахи и Мариуполя: "Фронт может обрушиться, как под Изюмом".

Ранее террорист устроил неподдельную панику за успехи Вооруженных сил Украины на Харьковщине. Он считает, что россияне провалили уже все, что могли.

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