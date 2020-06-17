"Если кто-то действует по моему поручению – он выполнит": Кадыров отреагировал на задержание его киллера

Кадыров пригрозил Украине, сообщившей грузинским властям о намерении убить Габунию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что он заказал убийство грузинского журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обматерил российского президента Владимира Путина.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит. А если задание надо выполнить тихо, то никто, и тем более ваши страны об этом не узнают», – заявил он.

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При этом Кадыров снова угрожал грузину и написал, что поэтому лучше извиниться перед Путиным «на коленях», а Грузии порекомендовал «перевоспитать этого гражданина».

Также Кадыров упомянул и Украину, сообщившей грузинским властям о намерении убить Габунию.

«Хочу посоветовать в будущем вести себя посерьезнее, а не на потеху публике. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это. Придет время, счет предъявим. Обязательно», – пригрозил он.

Как сообщал УНИАН, вероятного киллера Кадырова - Васамбека Бокова - задержали в ходе спецоперации в Тбилиси 12 июня. О подготовке к покушению Грузию предупредила СБУ.

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