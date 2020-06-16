Украина помогла разоблачить заказное убийство Кадыровым грузинского журналиста – СМИ

7 июля Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.

В Тбилиси 12 июня задержали в ходе спецоперации россиянина Васамбека Бокова, который планировал на заказ чеченского главы Рамзана Кадырова убить местного журналиста Гиорги Габунию, известного громкой критикой российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Jam News со ссылкой на заявление директора оппозиционного телеканала «Мтаварі архи» Ника Гварамію.

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Причина, по которой хотели расправиться с Габунией, – скандальная программа в эфире телекомпании «Рустави-2». Впрочем, Боков в Грузии был задержан по другому поводу.

«Официальная причина ареста не связана с убийством Габунии на заказ Кадырова. Об этом грузинским властям стало известно от правоохранительных органов Украины», – уточнил Ника Гварамия.

По полученной информации, за журналистом следили уже несколько месяцев. Ликвидация Габунии планировалась и координировалась в Украине, а управление происходило из Чечни, добавил директор телеканала.

Гвамария сообщил, что сначала Грузия расценила полученную информацию как провокацию «грузинского лобби» в Украине. Однако защиту Габунии таки обеспечили.

Как сообщал УНИАН, телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией.

7 июля Георгий Габуния, ведущий авторской программы P. S., на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.

Георгия Габунию уволили в августе после смены собственника. Причиной увольнения ведущих журналистов гендиректор телекомпании назвал конфликт интересов. По его словам, увольнение некоторых сотрудников также произойдет после того, как они вернутся из отпуска.

После увольнения Габунии и других ведущих журналистов работники телеканала начали бойкот.

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