Женщина часто постит фото с Путиным, а мужчина - носит футболку со Сталиным.

OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе идентифицировал россиянку, мечтающую отправить мужа на убой в Украине, получить за его ликвидацию деньги и приобрести автомобиль. Кроме того, идентифицирован ее муж - потенциальный "двухсотый".

В Telegram эксперт отметил, что идентифицировать россиянку, мечтающую об "ох*енном автомобиле" за мужчину в черном пакете, в соцсетях было довольно легко.

"По итогам экспресс-OSINT, представляю эту семейку алкоголиков из Нижнего Тагила: 35-летняя Ксения Кислицина, мечтающая о вдовстве, и в ближайшей перспективе жмур 36-летний Вадим Кислицын", - отметил эксперт.

Видео дня

Пара активно ведет аккаунты в российских соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте". Кстати, у семьи есть автомобиль, правда, не столь крутой, как в мечтах россиянки.

"Ксения права, сколько можно ездить на старом Hyundai. Да и выглядит она в свои 35, по сравнению с фото прошлых лет, на 55, это тоже надо исправить", - добавил эксперт.

Что предшествовало

Вчера в сети появилось видео, на котором россиянка радостно заявила, что хочет отправить мужа на войну, чтобы его там убили. Судьбу компенсации она уже предусмотрела.

Интересно, что фантазии своей жены слушал ее муж, которого, кстати, еще не мобилизовали. Россиянка отметила, что впереди новая волна мобилизации в России, поэтому она с нетерпением ждет, когда мужа заберут и ликвидируют. Мужчина реагировал спокойно.

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