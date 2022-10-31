Причины взрыва неизвестны. Но от взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 м вокруг.

Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области.

Об этом сообщает российский ТГ-канал Baza.

"Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации — они находились на ремонте", - говорится в сообщении.

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Причины взрыва неизвестны. Но от взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 м вокруг.

Потери России в Украине

Известно, что "Аллигатор" - одна из самых новых единиц российской боевой авиации, которая есть на вооружении у врага, стоимостью примерно 16 миллионов долларов. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбы и другим оружием.

Известно, что ВСУ успешно уничтожают российские Ка-52 в небе над Украиной. Так, по данным Генштаба с начала полномасштабной войны в Украине уничтожены более 250 вертолетов РФ. В частности, сегодня в Херсонской области украинские зенитчики сбили вражеский вертолет Ка-52.

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