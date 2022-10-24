Все три сбиты на Херсонщине.

Сбит третий за сегодня российский вертолет Ка-52.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы Украины

В сообщении сказано, что сегодня около 21.30 часа, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит третий за сутки российский вертолет Ка-52, возможно с двигателями от украинского производителя.

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Отметим, что сегодня на Херсонщине украинские зенитчики за полчаса сбили два вражеских вертолета Ка-52.

Сообщалось, что сегодня с 13:00 по 13:30, в Бериславском районе Херсонщины подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования "Юг" сбито два вражеских ударных вертолета Ка-52.

Дело "Мотор Сичи": что известно

Как сообщал УНИАН, 23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента компании "Мотор Сич" экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Акционерная компания "Мотор Сич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и других, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

Сегодня Шевченковский районный суд города Киева избрал президенту "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

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