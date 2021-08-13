В Екатеринбурге 25-летняя девушка порезала ножом своего двухлетнего сына из-за того, что "в него вселились бесы".

Об этом пишет E1.RU.

По словам местного жителя, девушка страдает наркотической зависимостью.

"Она, возможно, под веществами была, кричала, что в ребенка вселились бесы, сейчас ее задержала полиция, а ребенка отвезли в больницу", - рассказал мужчина.

Читайте такжеВ России уволили чиновника, который платил налоги за гражданПо предварительным данным, девушка пыталась убить своего двухлетнего сына, сообщают в следственном комитете.

"Только благодаря своевременно оказанной ребёнку помощи он смог выжить", - говорится в сообщении.

Девушку подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

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Автор: Людмила Жерновская