Пострадали по меньшей мере 10 человек.

В пятницу, 6 августа, в Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры 2020, мужчина с ножом ранил не менее 10 пассажиров пригородного поезда.

Нападавший сбежал с места преступления, однако впоследствии его задержали, передает AP.

Девять пострадавших увезли в ближайшие больницы, один из них в тяжелом состоянии. Десятому пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Один из свидетелей рассказал, что видел, как пассажиры выбегали из вагонов, кричали и просили о помощи. Еще один свидетель сообщил, что видел выходящих из поезда окровавленных пассажиров.

По данным СМИ, после инцидента нападавший вошел в местный магазин и сам сообщил о том, что он - человек из новостей о нападении и устал скрываться. Менеджер магазина позвонила в полицию, увидев пятна крови на рубашке мужчины.

В полиции инцидент пока не прокомментировали.

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Автор: Катерина Комолова