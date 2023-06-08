Захватчики пытаются убедить, что якобы помогают украинцам на затопленных территориях.

Российская пропаганда цинично присвоила оккупантам трогательный поступок украинских воинов на затопленной территории Херсонской области.

Пропагандистские паблики начали "разгонять" видео, на котором украинские аэроразведчики зафиксировали в затопленном доме семью, умолявшую о помощи. Через несколько минут дрон передал семье бутылку питьевой воды.

Сегодня стало известно, что эту семью спасли из населенного пункта Чайки Херсонской области. Среди спасенных были дети-12-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Видео дня

Впрочем, Z-каналы убеждают, что воду семьи в затопленный дом якобы передали россияне, которые же и спровоцировали наводнение. По версии пропаганды, это произошло в оккупированных Алешках. "Помогали" якобы женщине, которая осталась в затопленной зоне.

Как на самом деле оккупанты "помогают" украинцам на затопленных территориях

Вчера президент Зеленский заявил, что эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Следовательно, Украина будет обращаться к международным организациям по этому поводу.

Люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.

В городе Голая Пристань оккупанты выгоняют жителей двухэтажных домов и заселяются сами. Ситуация в населенном пункте Казачьи Лагери еще хуже. Люди оказались в ловушке, потому что захватчики заблокировали все маршруты эвакуации.

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