Российская пропаганда цинично присвоила оккупантам трогательный поступок украинских воинов на затопленной территории Херсонской области.
Пропагандистские паблики начали "разгонять" видео, на котором украинские аэроразведчики зафиксировали в затопленном доме семью, умолявшую о помощи. Через несколько минут дрон передал семье бутылку питьевой воды.
Сегодня стало известно, что эту семью спасли из населенного пункта Чайки Херсонской области. Среди спасенных были дети-12-летний мальчик и 4-летняя девочка.
Впрочем, Z-каналы убеждают, что воду семьи в затопленный дом якобы передали россияне, которые же и спровоцировали наводнение. По версии пропаганды, это произошло в оккупированных Алешках. "Помогали" якобы женщине, которая осталась в затопленной зоне.
Как на самом деле оккупанты "помогают" украинцам на затопленных территориях
Вчера президент Зеленский заявил, что эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Следовательно, Украина будет обращаться к международным организациям по этому поводу.
Люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.
В городе Голая Пристань оккупанты выгоняют жителей двухэтажных домов и заселяются сами. Ситуация в населенном пункте Казачьи Лагери еще хуже. Люди оказались в ловушке, потому что захватчики заблокировали все маршруты эвакуации.