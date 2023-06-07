Украина будет обращаться к международным организациям по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Следовательно, Украина будет обращаться к международным организациям по этому поводу.

Об этом Зеленский сообщил по результатам сегодняшнего селекторного совещания, на котором в частности докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий - министр внутренних дел Игорь Клименко.

В частности, речь шла об эвакуации людей, срочном обеспечении питьевой водой и долговременных решениях для населенных пунктов, которые питались из водохранилища, а также об оценке ущерба и экологического ущерба.

Видео дня

"Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться к международным организациям", - отметил президент.

Также на селекторе обсудили сводки с фронта, данные разведки, обеспечение украинских военных техникой и боеприпасами.

Участники совещания уделили внимание и промежуточным итогам инспекции бомбоубежищ.

"К сожалению, неутешительные", - добавил Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС - Россия бросила людей в ловушке

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего затопило десятки окрестных населенных пунктов, большинство из которых находится под контролем российских оккупантов.

В Офисе президента ранее сообщали, что захватчики кинули людей на произвол судьбы и не проводят эвакуацию населения из подтопленных населенных пунктов. Люди вынужденные сидеть на верхних этажах или на крышах своих домов без воды и еды.

Вас также могут заинтересовать новости: