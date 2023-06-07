Тем временем она все еще прибывает. Ожидается, что уровень поднимется еще на метр.

По состоянию на 09:40 среды, 7 июня, люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках и верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.

Об этом сообщает блогер "Николаевский Ванек". По его данным, люди просто оказались в ловушке. Ситуация критическая в Алешках и вблизи города. Данных о пропавших без вести или погибших пока нет.

"Эвакуация или помощь со стороны руснявых так и не поступила. Уровень воды все еще поднимается, ожидается еще минимум на метр поднятия воды. На правом берегу продолжается эвакуация, приехало много волонтеров в Херсон, которые помогают справиться с терактом со стороны руснявых", - отмечает блогер.

Сутки для жителей Херсонщины были тяжелыми. Многие люди проводили ночь и утро на крышах своих домов без еды и воды. Среди них семьи с детьми.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

Ночью 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, спланировав операцию заранее. Впрочем, захватчики действовали хаотично: затопили даже собственные позиции и технику.

По данным "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Более 80 населенных пунктов по обе стороны Днепра Херсонской области оказались под угрозой затопления.

По словам местных властей, в ближайшие 20 часов уровень воды в зоне подтоплений вырастет на метр.

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