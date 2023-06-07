Находясь в состоянии алкогольного опьянения россияне заблокировали все возможные пути эвакуации из поселка после подрыва Каховской ГЭС.

Оккупанты не выпустили местных из подтопленного в результате подрыва Каховской ГЭС поселка в Херсонской области.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, жители поселка Казачьи Лагеря (в Олешковской общине), которые оказались в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупационной так называемой власти и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта.

Однако, российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути оставления населенного пункта и запретили эвакуацию.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что Российская Федерация, которая не отягощает себя проблемами местного населения на захваченных территориях, способна на любые преступления и масштабные разрушения.

Об этом также свидетельствует случай в городе Голая Пристань. Там оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них. На крышах этих зданий захватчики обустраивают огневые позиции.

Ситуация в Херсонской области - подтоплено более 2000 домов

Как сообщал УНИАН, почти 2000 домов на правобережье Херсонщины ушли под воду после разрушения Каховской ГЭС. Это официальные данные Херсонской ОВА. В то же время, что происходит на левом оккупированном берегу Херсонщины - официальной информации нет, масштаб катастрофы можно оценить только по многочисленным видео из социальных сетей.

При этом, коллаборант Владимир Сальдо в видеообращении на фоне затопленного здания в Новой Каховке заявил, что такие города, как Алешки и Новая Каховка – "живут", что там работают заправки и магазины, а люди могут свободно передвигаться по улицам.

Однако херсонцы прорываются на левый берег на резиновых лодках, чтобы помочь с эвакуацией своим знакомым-соотечественникам.

Вас также могут заинтересовать новости: