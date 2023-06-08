Спасенные люди встретились с аэроразведчиком, который их заметил и передал воду.

Украинским военным удалось эвакуировать семью из затопленных Чаек Херсонской области, которая умоляла о помощи с чердака, привлекая внимание дрона ВСУ.

Вчера украинские защитники передали семье питьевой воды дроном. Этот щемящий момент снял беспилотник. Впоследствии воины теробороны спланировали эвакуацию и реализовали ее.

Как сообщает "Громадське", 12-летнего Максима, его 4-летнюю сестру, маму и кошку удалось спасти из Чаек. После спасения с семьей встретился аэроразведчик, который передавал им воду дроном. Мальчик бросился воину в объятия, после вопроса о том, это они ли ловил воду из квадрокоптера.

Мальчик рассказал, что Чайки полностью затоплены. Они встретили наводнение в доме соседки. Вода начала затапливать второй этаж, поэтому люди перебрались на чердак. Оттуда и увидели дрон ВСУ. Теробороновцы эвакуировали их лодкой.

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Люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.

Президент Зеленский заявил, что эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Следовательно, Украина будет обращаться к международным организациям по этому поводу.

Впрочем, оккупанты бросили не только местных жителей, но и собственных товарищей. Блогер "Николаевский Ванек" опубликовал фрагмент аудиоперехвата, в котором оккупанты кричат в рацию, держатся на деревьях и просят их спасти.

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