Люди привлекали внимание дрона и жестами просили об эвакуации.

На левом берегу Херсонской области, который контролируют российские захватчики, люди в отчаянии умоляют о помощи с чердаков своих домов.

Щемящее видео с затопленной Херсонщины снял дрон украинских воинов, сообщает 24 канал.

"Оккупированная Херсонщина. Люди на крышах молят о помощи. Наши военные сняли это на дрон, но помочь не в состоянии, ведь территория под контролем захватчиков", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что люди пытаются привлечь внимание дрона и характерными жестами умоляют о спасении. Зато гауляйтер Владимир Сальдо цинично заявил, что им не поступало ни одной просьбы о помощи.

Затем воины вернули дрон в этот дом и передали людям бутылку питьевой воды. К сожалению, дрон не приспособлен для транспортировки большего веса.

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По состоянию на 09:40 среды, 7 июня, люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.

Президент Зеленский заявил, что эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Следовательно, Украина будет обращаться к международным организациям по этому поводу.

Впрочем, оккупанты бросили не только местных жителей, но и собственных товарищей. Вчера блогер "Николаевский Ванек" опубликовал фрагмент аудиоперехвата, в котором оккупанты кричат в рацию, держатся на деревьях и просят их спасти.

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