"Вы че, угораете?": в России депутаты подрались, обсуждая вопросы этики (видео)

Драка произошла во время выступления главы мандатной комиссии.

В России депутаты Саратовской областной думы подрались во время заседания.

Читайте такжеРоссиян могут начать штрафовать за оскорбления в интернете: ранее идею поддержал ПутинКак пишет «СарБК», драка произошла во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Он должен был объявить решение о нарушении правил депутатской этики на заседаниях комитетов со стороны единоросса Дмитрия Чернышевского и депутата от КПРФ Николая Бондаренко.

Пока Бушуев зачитывал решение, Бондаренко встал со своего места и начал снимать его на мобильный телефон. Сидевшие рядом с выступающим депутаты потребовали от снимавшего отойти, затем один из них бросил бутылку с водой, попав Бондаренко в голову.

После этого депутат от КПРФ попытался пробраться к трибуне, после чего инцидент перерос в потасовку с участием уже нескольких человек. В момент драки в зале заседаний были слышны возгласы депутатов: «Успокойтесь» и «Вы чё, угораете?».

Ранее УНИАН писал, как в России депутат потребовал запретить татуировки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram