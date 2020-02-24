В России депутат потребовал запретить татуировки: "туземная мода" и "переизбыток гормонов"

Депутат считает татуировки "крайней степенью язычества".

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов и потребовал их запретить.

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«Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют», – заявил он.

Онищенко также назвал татуировки «крайней степенью язычества», а процедуру их нанесения – небезопасной «с точки зрения заражения, с точки зрения нарушения естественных покровов кожных».

По его словам, потенциально опасно любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи. Оно, утверждает Онищенко», может спровоцировать все – «начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом».

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