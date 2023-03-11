На приличные платформы, вроде YouTube, пропагандиста уже не пускают.

Российский пропагандист Дмитрий Пучков, известный по творческому псевдониму "Гоблин", получил президентский грант в 19,3 миллиона рублей на свою программу "Вечерний излучатель", которая будет выходить на платформе RuTube.

О получении гранта на продолжение пропаганды свидетельствует информация на сайте российского "Президентского фонда культурных инициатив".

Ранее Пучков вел свой крупный канал на YouTube, который был удален администрацией хостинга за "нарушение правил сообщества". На канале звучало много антиукраинской и антизападной пропаганды.

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Комментируя президентский грант для "Гоблина", известный российский политолог Анатолий Несмиян отметил, что работать с RuTube иначе как за гранты и дотации просто невозможно.

"Ресурс изначально тупиковый. (...) Выделение грантов на продвижение "патриотической повестки" только подчеркивает неспособность её существовать в рамках этого мертвого проекта, да ещё и с крайне невнятным смыслом "патриотизма". Когда в телевизоре сплошная ненависть и культ смерти, то какой смысл искать то же самое, но в интернете?" – пишет Несмиян.

Угроза блокирования YouTube в России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину видеохостинг YouTube начал активно блокировать каналы, которые распространяли российскую пропаганду. В ответ российские власти обвинили ресурс в распространении терроризма.

В первые месяцы войны активно обсуждалась возможность блокирования YouTube на территории России, но на практике этого так и не случилось. Впрочем, призывы заблокировать сервис звучат в России до сих пор.

При этом российские пропагандисты и некоторые государственные структуры в России начали переходить на платформу RuTube, ища в ней альтернативу для YouTube. Это может быть подготовкой к блокированию американской платформы в РФ.

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