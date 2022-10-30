Пригожин возмущен, что на YouTube якобы "распространяются фейки, публикуется русофобский контент".

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин просит заблокировать YouTube в России.

Как сообщает его пресс-служба, с соответствующим призывом Пригожин обратился к генпрокурору Игорю Краснову.

Главарь ЧВК "Вагнера" утверждает, что после начала войны в Украине, которую в РФ называют "специальной операцией", в сети развернулась "полномасштабная информационная война", в которой активно используются дезинформация и негативные установки, "внедряемые с помощью YouTube".

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Пригожин возмущен, что на Youtube якобы "распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы". Заменить YouTube он предлагает VK, Rutube, "Одноклассники", "Дзен".

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сеет раскол в РФ

СМИ называют Пригожина "поваром" президента России Владимира Путина.

По выводам экспертов Института изучения войны (ISW), главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин продолжает наращивать власть в России, и это уже грозит самому Путину.

Также ранее сообщалось, что Пригожин сеет раскол в правительстве РФ, публикуя информацию о сооружении укреплений на востоке Украины, которые назвали "линией Вагнера".