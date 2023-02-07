Проекты холдинга "Газпром-Медиа" перестали делать публикации в видеохостинге еще до официального закрытия YouTube в РФ.

Проекты холдинга "Газпром-Медиа" решили пойти на опережение и перестали выкладывать публикации в YouTube с 1 февраля на фоне слухов о возможном закрытии сайта.

По данным Baza, внутреннее распоряжение о запрете YouTube подписал гендиректор компании Александр Жаров, который ранее возглавлял "Роскомнадзор". Таким образом РФ хочет "приучить" россиян не пользоваться сайтом еще до его официального запрета, пишет издание.

Согласно источникам СМИ, аккаунты телеканалов "Матч ТВ" и "Пятница" уже неделю не обновляются. Канал "ТНТ" за последние семь дней выложил несколько видео. Вероятно, это случилось из-за ошибки SMM-менеджеров, которые "что-то напутали", говорят источники.

Видео дня

При этом Rutube пока что продолжает работать с американским видеохостингом. Однако сегодня в холдинге проводят тематическое совещание о том, как "Газпром" будет уходить из YouTube.

Издание связывает такую внутреннюю "отмену" сайта с прихотью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который ранее обратился к Генпрокурору РФ с просьбой ограничить YouTube в России от 30 октября 2022 года.

Закрытие YouTube в России

Разговоры о закрытии американского популярного видеохостинга YouTube звучат уже некоторые время на фоне желания Кремля ограничить информационное пространство россиян для распространения своей пропаганды.

Буквально 18 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал закрытие сайта YouTube внутри РФ. Он пригрозил, что наказание за использование видеохостинга коснется всех россиян. Недавно в сети также появились слухи о том, что в России могут закрыть YouTube с 28 февраля.

Также Кремль прилагает усилия для закрытия других информационных каналов для россиян. Недавно РФ оштрафовала американский видеостриминговый сервис Twitch Interactive за отказ удалить контент о войне в Украине.

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