Ранее YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ.

YouTube начинает блокировать каналы российских государственных СМИ.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", - говорится в сообщении.

Как УНИАН сообщал ранее в связи с войной, которая продолжается в Украине, были заблокированы каналы российских пропагандистов RT и Sputnik в YouTube по всей Европе.

При этом в Google отмечали: "Нашим системам нужно время, чтобы полностью развернуться. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять оперативные меры".

Днем ранее YouTube полностью прекратил все функции монетизации для российских пользователей.