Друг Путина мечтает о "разделе" Украины и распространяет фейки.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждал, что Румыния и Венгрия "мечтают уже не первый десяток лет" о "тихом" разделе Украины. В МИД Румынии назвали слова экс-президента России "слабенькой пропагандой".

Накануне Медведев в свойственной для себя хамоватой манере заявил, что "тихий раздел" Украины "лучше, чем ее членство в НАТО", пригрозив Западу "мировой войной".

"Лучше такой "тихий раздел", чем Украина в НАТО или мировая война... Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла. Забрать себе западные регионы Украины Польша, да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией, мечтают уже не первый десяток лет", - цитирует помойка ТАСС слова Медведева.

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Более того, в воображении российского политика руководители Польши уже обсуждают с украинскими властями о создании "конфедерации". Румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, в отличие от многих коллег и лидеров, решил все же отреагировать на постоянные фейки Медведева.

По словам главы МИД страны в Twitter, заявления россиянина о территориальных претензиях Бухареста к Киеву - "слабенькая" пропаганда: "Так слабенько и неправильно! Румыния полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее усилия для победы в гнусной агрессивной войне против нее со стороны России!"

Что говорил Медведев ранее - последние новости

Медведев не отличается особым умом и сообразительностью в российском политикуме. Политик все время разжигает скандалы и бросает пустые угрозы в адрес Украины и Запада.

Накануне Медведев угрожал утопить Британию в морской пучине, а в Берлине - провести парад.

Кроме того, 25 апреля Медведев "предрек" Америке распад. По убогой логике экс-президента Рф, Техас якобы намерен предъявить Соединенным Штатам какие-то сепаратистские претензии. Медведев придумал, что власти Техаса уже готовят почву к какому-то "референдуму".

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