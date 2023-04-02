Избавляться от российского влияния будут несколькими способами одновременно.

Через два года Молдова может полностью преодолеть энергетическую зависимость от России. Об этом заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

По ее словам, в вопросах поставки газа Молдова уже "практически независима" от России. Однако страна зависит от ценовой ситуации на европейском энергетическом рынке, поэтому нужны инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

"Мы увеличиваем эту независимость и в какой-то момент вообще больше не будем зависеть от Российской Федерации, что увеличивает наши рычаги влияния, в том числе в этом процессе урегулирования приднестровского конфликта", – заявила Санду.

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Президент Молдовы отметила, что полная энергонезависимость от России станет возможна через два года, когда будет закончено строительство магистральной линии электропередач Кишинев-Вулканешты. Эта линия позволит объединить энергосистемы Молдовы и Румынии.

Ситуация в Молдове на фоне войны в Украине

Россия пытается расшатать политическую ситуацию в Молдове и по возможности устроить там пророссийский государственный переворот. С этой целью используется настроенная пророссийски часть молдавского населения.

По словам президента страны Майи Санду, Молдова хорошо понимает, кто ее друзья, а кто враги. Она заверила, что ее страна никогда не поддержит российских убийц.

Взяв курс на дальнейшее дистанцирование от Москвы, власти Молдовы решили "отменить" так называемый "молдавский язык", который на практике идентичен румынскому. Его дестилетиями использовали, чтобы препятствовать сближению Молдовы с Румынией. Теперь государственным языком страны официально считается именно румынский.

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