Премьер страны не исключает, что этот список может появиться в открытом доступе.

В Молдове составили "черный список" россиян, которым запрещен въезд в страну. Премьер-министр страны Дорин Речан подчеркнул, что в перечень внесли и президента России Владимира Путина.

"У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. РФ не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова является свободной и суверенной страной. Каждый должен знать свое место", – цитирует слова Речана издание NewsMaker.

По его словам, в "черном списке" содержатся фамилии российских чиновников, а также известных артистов, которые поддерживают вторжение России в Украину. В частности, в перечень невъездных в Молдове внесли Филиппа Киркорова и Игоря Чайку.

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Речан отметил, что хотя список не обнародован, лица, попавшие в перечень, об этом знают. В то же время он не исключает, что этот "черный список" появится в открытом доступе.

Ситуация в Молдове

С начала войны против Украины Россия время от времени пытается также расшатать обстановку в Молдове. В частности, президент страны Майя Санду в конце марта 2023 года заявила, что Москва пытается использовать ее страну в войне против Украины, как и Беларусь.

Кроме того, Молдова решила полностью отказаться от российских энергоносителей. Сделать это планируют в течение двух лет. Именно тогда должны завершить строительство магистральной линии электропередач Кишинев-Вулканешты, которая объединит энергосистемы Молдовы и Румынии.

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