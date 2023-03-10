По данным американской разведки, Россия работает над ослаблением молдавского правительства.

Разведка Соединенных Штатов Америки считает, что связанные с Россией лица пытаются спровоцировать восстание против правительства Молдовы.

Представители Белого дома рассказали CNN, что связанные с российской разведкой люди планируют организовать акции протеста в Молдове, чтобы спровоцировать сфабрикованное восстание против правительства и добиться установления пророссийской администрации.

По мнению Штатов, Россия работает над ослаблением молдавского правительства, стремящегося к более тесным связям с Евросоюзом. Также они видят признаки того, что российские деятели, связанные с правительством, могут обучать антиправительственных демонстрантов в Молдове.

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Кроме того, Москва работает над распространением дезинформации об общей стабильности Молдовы. Один из примеров - заявление Минобороны России о том, что Украина якобы планирует вторгнуться в Приднестровье. Они считают эти обвинения "необоснованными, ложными и вызывающими беспочвенную тревогу".

Возможный переворот в Молдове

В феврале Украина предупредила Молдову о том, что Кремль хочет захватить власть их стране. После президент Майя Санду подтвердила, что Россия намерена совершить госпереворот в Молдове.

В том же месяце Молдове распустили правительство. Новый премьер дал интервью, в котором высказался о необходимости демилитаризировать Приднестровье.

Недавно пророссийская партия "Шор" организовала в Кишиневе митинг, на котором граждане Молдовы требовали компенсировать им коммунальные расходы.

Также в Молдове сообщали о задержании иностранцев, которые собирали информацию для дестабилизации внутренней ситуации в стране.

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