В Джидинском районе Бурятии (Россия) завели уголовное дело на учительницу, которая дернула ученика за больное ухо.
По данным следственного управления СК РФ по региону, дело заведено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть первая статьи 118 УК РФ).
Известно, что недавно 10-летнему мальчику сделали несколько операций на ухе. Во время урока русского языка он не расслышал задание и не стал его делать. Из-за этого учитель схватила ребенка за больное ухо и дернула.
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По данным следователей, необдуманный поступок женщины мог усугубить болезнь, вплоть до необратимой потери слуха.
Тяжесть вреда, нанесенного здоровью ребенка, определит судебно-медицинская экспертиза. После завершения расследования и выводов специалистов действиям учителя будет дана правовая оценка.
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