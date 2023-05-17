Российские депутаты, наконец, придумали верный способ захватить Украину.

Российских бродячих собак следует обучить "всяким разным навыкам" и отправить на войну против Украины. С такой инициативой во время заседания Госдумы выступил депутат Федот Тумусов.

Так, во время обсуждения законопроекта о порядке обращения с бездомными животными депутат предложил "обучить собак всяким разным навыкам", поскольку в России "очень много кинологов".

"Крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону СВО — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют. И как показывает опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах", — заявил депутат.

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Примечательно, что с подобной инициативой российские депутаты выступают не впервые. В декабре депутат от Компартии РФ предлагал использовать бездомных собак на войне в качестве противотанкового оружия.

Российские военные технологии

На фоне высоких потерь на фронте российское командование выдумывает абсурдные способы применения устаревшей военной техники, непригодной к современной войне. Так, сильно устаревшие танки Т-55 начали комплектовать сетками от кроватей, чтобы защититься от дронов-камикадзе.

Но есть и более безумные примеры. В марте впервые появились подтверждения, что россияне ставят корабельные пушки на легкобронированные тягачи МТ-ЛБ. Боевая эффективность таких монстров сомнительна, но сам факт их создания говорит об остром дефиците техники у россиян.

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