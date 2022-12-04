Российский депутат считает, что их можно научить подрывать танки.

В России депутат из фракции КПРФ Орловской области Виктор Макаров предложил использовать бездомных собак в войне против Украины.

Ранее, обсуждая проблему собак на улицах, этот же политик предлагал отправять бездомных животных в Китай, пишут российские издания. Комментируя вопрос о создании приютов для животных, Макаров предложил направлять их для участия в войне.

"Предлагаю воспитать этих собак для подрыва танков", - сказал он.

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Отмечается, что такую идею не поддержали другие участники заседания.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе.

В Минобороны РФ заявили, что хотят мобилизовать около 300 тысяч человек.

24 сентября в российских городах люди вышли на протесты. Кроме того, на границе образовались очереди из желающих уехать из страны.

В конце сентября стало известно, что с начала мобилизации в Грузию, Казахстан и ЕС прибыли более 200 тысяч человек из России.

21 сентбря в РФ объявили об остановке частичной мобилизации, однако люди жалуются, что им продолжают приходить повестки.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm сообщают, что мобилизованных россиян сразу бросают на передовую.

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