В России депутат из фракции КПРФ Орловской области Виктор Макаров предложил использовать бездомных собак в войне против Украины.
Ранее, обсуждая проблему собак на улицах, этот же политик предлагал отправять бездомных животных в Китай, пишут российские издания. Комментируя вопрос о создании приютов для животных, Макаров предложил направлять их для участия в войне.
"Предлагаю воспитать этих собак для подрыва танков", - сказал он.
Отмечается, что такую идею не поддержали другие участники заседания.
Мобилизация в России
Как сообщал УНИАН, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе.
В Минобороны РФ заявили, что хотят мобилизовать около 300 тысяч человек.
24 сентября в российских городах люди вышли на протесты. Кроме того, на границе образовались очереди из желающих уехать из страны.
В конце сентября стало известно, что с начала мобилизации в Грузию, Казахстан и ЕС прибыли более 200 тысяч человек из России.
21 сентбря в РФ объявили об остановке частичной мобилизации, однако люди жалуются, что им продолжают приходить повестки.
В Международном разведывательном сообществе InformNapalm сообщают, что мобилизованных россиян сразу бросают на передовую.