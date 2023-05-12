У данного танка отсутствует динамическая защита "Контакт-1" по двум причинам.

В зоне боевых действий в Украине заметили российский Т-55, обвешанный "двойной защитой" - пружинами из-под кроватей. Вероятно, "защита" должна была предохранить танк от повреждений в случае сбрасывания ВСУ снарядов.

Как отметил OSINT-исследователь Александр Коваленко, у данного танка отсутствует динамическая защита "Контакт-1" по двум причинам.

"Это могло быть сделано или с практической позиции, ведь лишняя нагрузка на Т-54/55 делает его менее мобильным и более уязвимым, а так же повышает аварийность узлов, при отсутствии реального повышения выживаемости танка. Или... дефицит динамической защиты у оккупантов", - написал Коваленко.

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Однако сам эксперт во второй вариант мало верит. "Всё же с "Контактом-1" у оккупантов не должно быть проблем... Видимо из бездарной модернизации Т-62М смогли сделать выводы. Ведь и вправду, не может же у россиян быть всё так плохо, что даже не хватает "Контакта-1"... Правда ведь?" - поинтересовался Коваленко.

Тем временем террорист Игорь Гиркин иронично назвал данный экземпляр "новым чудом российской военной техники": "Модернизированный пружинными кроватями двумя". Скорость - 26 махов в плотных слоях атмосферы, практически невидим для радаров и не пробивается никакими видами артиллерийского вооружения периода до Первой Мировой войны", - потроллил боевик.

На очереди, добавил он резко, - "Т-34-85", показанный на параде на Красной площади.

Т-34 на параде в Москве 9 мая на фоне нехватки танков на фронте - главное

9 мая Россия так и не смогла отказаться от проведения парада на Красной площади в Москве. В этом году он был рекордно коротким - длился всего 45 минут. По площади проехались, по подсчетам аналитиков, бронированные автомобили "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетные комплексы "Искандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". Из танков был представлен только Т-34 - и тот был с нюансом.

Еще в мартовском отчете CIT говорилось, что из резервной базы на Дальнем Востоке начали вывозить советские танки семейства Т-54/55. Факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе полномасштабного вторжения фиксировались еще с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые. Тогда же министр Алексей Резников отметил, что Россия планирует снимать с пьедесталов советские танки Второй мировой войны для привлечения в войне против Украины.

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