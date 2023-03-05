Страна может войти в гибельную петлю демографического спада.

Война, развязанная Россией против Украины, усугубила демографический кризис, начавшийся в РФ задолго до вторжения в нашу страну.

Корни проблемы уходят в прошлое на 30 лет, говорится в материале The Economist. В 1994 году в РФ проживало около 149 миллионов человек, и с тех пор количество жителей страны шло на спад.

К 2021 году, по данным ООН, население России составляло 145 миллионов (без учета оккупированного Крыма). По прогнозам, через полвека, если сохранятся нынешние закономерности, оно может опуститься до 120 миллионов, что сделает Россию 15-й страной мира по числу населения (в 1995 году она была 6-й).

Видео дня

За последние 3 года РФ потеряла примерно на 2 миллиона человек больше, чем обычно, в результате войн, болезней.

"Если добавить смертность от пандемии к жертвам войны и бегству от мобилизации, Россия потеряла от 1,9 до 2,8 млн человек в 2020-2023 годах, помимо обычного демографического ухудшения. Это даже хуже, чем в катастрофические 2000-е годы, когда население сокращалось примерно на полмиллиона в год", – говорится в материале.

Одна из причин стремительного сокращения населения РФ в последние годы – пандемия. Власти говорят о 388 тысячах погибших в результате болезни, но The Economist оценивает общую избыточную смертность в стране в 2020–2023 годах в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона и предполагает, что в России, возможно, была самая большая смертность от коронавируса в мире после Индии и самый высокий уровень смертности из всех: 850-1100 смертей на 100 000 человек.

На фоне COVID-19 и распространения алкогольной зависимости продолжительность жизни российских мужчин снизилась почти с 68,8 до 64,2 лет, и война против Украины только усугубляет проблему смертности мужчин. Потери россиян в войне, по разным оценкам, могут достигать 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Еще от 0,5 млн до 1 млн человек (преимущественно молодые образованные мужчины) выехали из страны на фоне мобилизации. В частности, по оценкам, в 2022 году страну покинули 10% работников IT-сферы.

Уже сейчас, поскольку много мужчин боеспособного возраста мертвы или находятся за границей, женщин в стране больше, чем мужчин, по крайней мере, на 10 миллионов. В 2021 году на каждые 100 мужчин приходится 121 женщина старше 18 лет, и теперь дисбаланс еще более ощутимый.

Интересно, что наиболее стремительно сокращается численность этнических русских (на 5,4 млн за 11 лет – с 2010 по 2021). Сложившаяся ситуация, как прогнозируют, затруднит для военных проведение очередного весеннего призыва в армию и увеличит нагрузку на регионы с нерусским населением, как Дагестан.

Большинству стран, переживших демографический спад, удавалось избежать крупных социальных потрясений. Но в России может быть по-другому: страна сильно изменится к худшему.

"Военные потери ложатся тяжелым бременем на сокращающееся, больное население. Россия может войти в гибельную петлю демографического спада. … Демографическая гибельная петля не уменьшила стремление Путина к завоеваниям. Но это делает Россию маленькой, менее образованной и бедной страной, из которой бегут молодые люди и где мужчины умирают в возрасте 60 лет", – констатирует The Economist.

Потери РФ в войне против Украины - что стоит знать

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 5 марта в нашей стране ликвидированы 153 120 российских захватчиков.

Западные политики и СМИ нередко озвучивают оценку, согласно которой Россия потеряла убитыми и ранеными около 200 тысяч человек.

Интересно, что средняя продолжительность жизни российского оккупанта на войне в Украине составляет около 60 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: